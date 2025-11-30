وصل ​البابا​ لاوون الرابع عشر إلى مطار اسطنبول متوجها الى الطائرة التي تقله إلى بيروت. وبعد دقائق أقلت الطائرة التي تقل البابا متوجهة إلى بيروت حيث من المقرر أن تصل في تمام الساعة 3:45 الى مطار بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة البابا لاوون الرابع عشر أقعلت من مطار اسطنبول متوجهة إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.