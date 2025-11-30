المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: أي اعتداء على الحرم النهري يشكّل تهديدًا للنظام البيئي

كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "ارتكاب مجهولين ​جريمة بيئية​ عبر تنفيذ أعمال قطع جائر للأشجار ليلًا داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية أرزي، في مخالفة لأحكام قانون حماية البيئة 444/2002 وقانون المياه 77/2018.

وقد باشرت المصلحة فورًا إجراءاتها، بما يشمل: توثيق التعدّي بالصورة والموقع، تنظيم محضر كشف بالأضرار اللاحقة بالغطاء النباتي والحرم النهري، إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات بحق المرتكبين، التنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار التعدّي وضبط المعدات المستخدمة".

وأكدت المصلحة أنّ "أي اعتداء على الحرم النهري يشكّل تهديدًا للنظام البيئي واستقرار ضفاف النهر، وستتابع ملاحقة المتورّطين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم".