تلفزيون لبنان يستكمل استعداداته الشاملة لنقل زيارة البابا لاوون الرابع عشر مباشرة محليًا ودوليًا

انهى ​تلفزيون لبنان​، الذي يواكب زيارة البابا لاوون الرابع عشر عبر تغطية مباشرة صباحًا ومساءً وعلى مدى ثلاثة أيام، من استديوهاته في تلة الخياط، إضافةً إلى التغطية المحلية والفضائية، أنهى تحضيراته اللوجستية في مطار بيروت الدولي حيث ينقل بمعداته الخاصة لحظة الوصول والمغادرة، من دون إغفال التعاون الوثيق مع المحطات الزميلة.

امّا خصوصية تلفزيون لبنان فتكمن في قدرته على البث لكل التلفزيونات الأوروبية والعربية والى الوكالات العربية والاجنبية عبر القمرين عربسات وEutelsat الذي يحظى بتغطية عالية في أوروبا، وأيضاً عبر الأجهزة المشتركة بين تلفزيون واتحاد اذاعات الدول العربية ASBU واتحاد اذاعات الدول الاوروبية EBU ‎.

وبذلك سوف تبث الاشارة بدون لوغو clean feed مع الصوت الدولي لجميع المؤتمرات وهذا ما تم تجهيزه أيضاً في المركز الاعلامي فينيسيا حيث تتم مشاهدة الزيارة بالكامل على الشاشات الموجودة للتعليق عليها من قبل جميع المندوبين وبخاصة المئة واربعون صحافيا الذين يصطحبهم البابا على متن طائرته الخاصة مع إمكانية تسجيل كل نشاطات الزيارة على أجهزتهم لكي يتمكّنوا من منتجة تقاريرهم الخاصة‏‎.‏‎