بعد استشهاد العشرات من قادتها.. حماس تعلن استكمال التعيينات في كافة المناصب الشاغرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:59 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 1:03 مساءً

بعد استشهاد العشرات من قادتها العسكريين والسياسيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشف مصدر مسؤول في حماس لقناة العربية/الحدث أن الحركة “استكملت التعيينات في كافة المناصب العسكرية والسياسية والإدارية بعد مقتل قادتها”

كما أضاف المصدر للعربية/الحدث اليوم الأحد أن حماس عينت قادة جدداً ونواباً لهم في كتائب القسام والمكتب السياسي ومجلس الشورى.

استشهاد عشرات القادة جراء الغارات الاسرائيلية

وكانت إسرائيل اغتالت العشرات من قادة حماس خلال الحرب، داخل وخارج القطاع الفلسطيني.

إذ استهدفت غارة إسرائيلية في يناير 2024 صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي ومؤسس كتائب القسام في الضاحية الجنوبية لبيروت وقد أدت الغارة لاستشهاد العاروري.

كما استشهد يوليو 2024، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة جراء غارة إسرائيلية في العاصمة طهران.

وفي أكتوبر من العام الماضي، استشهد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي في غزة، بمدينة رفح.

كذلك استشهد مروان عيسى نائب قائد هيئة أركان القسام في غزة، في مارس الماضي (2025)

وفي أبريل من العام نفسه استشهد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، في خان يونس.

كذلك استشهد في يونيو الماضي، صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي، في خان يونس، وفي يوليو، استشهد إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي في حماس.

كما استشهد عبد اللطيف القانوع، الناطق الرسمي باسم حماس، في جباليا بأغسطس الماضي أيضاً.

يذكر أن الحرب الدامية في غزة، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر 2023، أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني، وفق تقديرات طبية في القطاع.