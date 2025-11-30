رئيس الدولة يعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

