بطولة إيطاليا: إنتر يقبل هدية ساسوولو وينتزع الصدارة

الرياص - اسماء السيد - بيروت (لبنان) : قبِل إنتر ميلان هدية ساسوولو بإسقاطه مضيفه ميلان في فخ التعادل 2 2، فانتزع المركز الأول من جاره بفوزه الثمين على مضيفه جنوى 2 1 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا في كرة القدم، مستفيدا أيضا من خسارة نابولي، حامل اللقب وشريك ميلان السابق في الصدارة، أمام مضيفه أودينيزي 0 1.

ويدين إنتر بفوزه إلى قائده المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي صنع الهدف الأول للمدافع الدولي الألماني يان بيسيك (6)، وسجل الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل البرتغالي فيتينيا هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وهو الفوز الثالث تواليا لإنتر في الدوري والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان، ونقطتين أمام نابولي.

وتصالح رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو مع الجماهير عقب خسارتهم الثلاثاء أمام ضيفهم ليفربول الإنكليزي (0 1) في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت الثانية تواليا في المسابقة القارية العريقة بعد الأولى أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (1 2).

وشهدت المباراة قبل انطلاقها اشتباكات حول ملعب لويجي فيراريس بين جماهير جنوى وإنتر والشرطة، أسفرت عن إصابة شخصين.

ساسوولو يفرض التعادل على ميلان

ومهد ساسوولو الطريق أمام إنتر لإنزال ميلان عن الصدارة بعدما فرض التعادل على الفريق اللومباردي 2 2 في معقله "سان سيرو".

وكانت الفرصة قائمة أمام ميلان كي يضمن أقله البقاء في الصدارة قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية حيث يتواجه الخميس في نصف النهائي مع نابولي (يلتقي في نصف النهائي الآخر إنتر مع بولونيا).

لكن بعدما عوض تخلفه بهدف وتقدم بفضل ثنائية المدافع الشاب دافيدي بارتيساغي، عاد وتلقى هدف التعادل، ما جعل جاره إنتر الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين، أمام فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا الأحد على مضيفه جنوى.

وقال مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري بعد المباراة ضد فريقه السابق "قدمنا مباراة جيدة، لكن في النهاية خاطرنا حتى بإمكانية خسارتها. الآن، يجب التركيز على الكأس السوبر"، مضيفا لمنصة "دازون" للبث التدفقي "الآن، ما زلنا (موقتا) في الصدارة وهدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأقر "نعلم أن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به، ومن الواضح أنه يتوجب علينا تخفيف عدد الأهداف التي تدخل مرمانا".

ولم تكن البداية كما يتمناها ميلان، إذ، ورغم الأفضلية الميدانية، وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 13 بهدف جميل للكندي إسماعيل كونيه الذي توغل بين المدافعين على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرة من أندريا بينامونتي قبل أن يسدد الكرة بحنكة من زاوية صعبة في شباك الحارس الفرنسي مايك مينيان.

وبدا فريق أليغري الذي ما زال يفتقد نجمه البرتغالي رافايل لياو بسبب الإصابة، عاجزا عن الوصول إلى الشباك، لكن الفرج جاء عبر بارتيساغي الذي وصلته الكرة عند القائم الأيمن بعد عرضية من الإنكليزي روبن لوفتوس شيك، فتابعها في الشباك وافتتح بالتالي رصيده التهديفي في الدوري (34).

وبات بارتيساغي عن 19 عاما و350 يوما أصغر مدافع يسجل لميلان في الدوري الإيطالي منذ الأسطورة باولو مالديني في 28 شباط/فبراير 1988 حين كان يبلغ 19 عاما و247 يوما وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، ثم عاد بارتيساغي ليضرب مجددا مسجلا هدف التقدم لفريقه بعد ثوان معدودة على بداية الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة جدا بعد تمريرة من الفرنسي كريستوف نكونكو (47).

واعتقد ميلان أنه سجل الثالث في الدقيقة 58 عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش، لكنه ألغي بداعي التسلل، ثم كاد ساسوولو أن يعود إلى اللقاء لولا تألق مينيان في وجه محاولة جميلة بكعب القدم للنروجي كريستيان ثورستفيدت (62).

لكن بعد سلسلة تمريرات رائعة، عوض ساسوولو هذه الفرصة وأطلق المواجهة من نقطة الصفر عبر البديل الفرنسي أرمان لوريينتيه إثر تمريرة من بينامونتي (77).

ورغم محاولاته، عجز ميلان عن استعادة تقدمه واكتفى بنقطة ضد فريق متمرس في "سان سيرو" حيث فاز على ميلان ثلاث مرات متتالية بين 2021 و2023، إحداها بنتيجة ساحقة 5 2، قبل أن يخسر في زيارتيه الماضيتين 0 1 في الدوري و1 6 في الكأس.

وتوقفت سلسلة ميلان عند ثلاثة انتصارات متتالية وسقط في فخ التعادل الخامس هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وفرط نابولي حامل اللقب في هدية ساسوولو وفشل في الانفراد بالصدارة بخسارته امام مضيفه أودينيزي بهدف وحيد سجله الهولندي يورغن إيكيلنكامب في الدقيقة 73.

وتجمد رصيد نابولي الذي توقفت انتصاراته المتتالية عند ثلاثة أيضا، عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وواصل فيورنتينا صاحب المركز الأخير سلسلة نتائجه السلبية بخسارته الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم وكانت أمام مضيفه فيرونا 1 2.

ويدين فيرونا بفوزه إلى مهاجمه النيجيري غيفت أوربان الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 42 و90+3، فيما سجل مدافعه الإسباني أوناي نونييس بالخطأ في مرمى فريقه (69) الهدف الوحيد لفيورنتينا، الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

ويلعب لاحقا بولونيا مع يوفنتوس.