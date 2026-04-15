شكرا لقرائتكم خبر الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر إقامة حفل القرعة في 11 أبريل، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها، حرصاً على ضمان مشاركة جميع الاتحادات الوطنية والأطراف المعنية والشركاء، بما يسهم في تقديم حفل يليق بمكانة أكبر بطولات القارة الآسيوية، ويعكس مستوى التنظيم المرتقب.
ومع تأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات، ستُجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.
ومن المقرر أن يُحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو 2026، عبر مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المنتخب المتأهل الأخير إلى النهائيات.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027™️، ولمنظومة كرة القدم الآسيوية، نظير ما أبدوه من تعاون وتكامل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تفاصيل توقيت الحفل ستُعلن لاحقاً عبر قنواته الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.