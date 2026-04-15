شكرا لقرائتكم خبر الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموعد الجديد لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027™️، حيث تقرر إقامتها في التاسع من مايو 2026، في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونسكو.

وكان من المقرر إقامة حفل القرعة في 11 أبريل، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها، حرصاً على ضمان مشاركة جميع الاتحادات الوطنية والأطراف المعنية والشركاء، بما يسهم في تقديم حفل يليق بمكانة أكبر بطولات القارة الآسيوية، ويعكس مستوى التنظيم المرتقب.

ومع تأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات، ستُجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

ومن المقرر أن يُحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو 2026، عبر مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المنتخب المتأهل الأخير إلى النهائيات.

وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027™️، ولمنظومة كرة القدم الآسيوية، نظير ما أبدوه من تعاون وتكامل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تفاصيل توقيت الحفل ستُعلن لاحقاً عبر قنواته الرسمية.