ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صباح الخميس بصور تم التقاطها من مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور المتداولة أصحاب المحلات والمخابز وحتى بائعي “الطعمية” وهم يحملون السلاح أثناء مباشرة عملهم. حيث ظهر جميع التجار وهم يحملون السلاح تحسباً لأي هجوم أو اقتحام من قوات الدعم السريع لمدينة شندي التي أصبحت من أهم المدن السودانية بعد اقتحام “الدعامة” لمدينة ود مدني. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. تجار الخضار وأصحاب المحلات وبائعو “الطعمية” بسوق شندي يحملون السلاح أثناء مباشرتهم لعملهم تحسباً لأي هجوم من “الدعامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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