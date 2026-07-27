لجنة تبادل المحتجزين تناشد المواطنين بالإبلاغ عن ذويهم المحتجزين لدى المليشيا خلال أسبوع

ناشدت اللجنة التحضيرية لتبادل المحتجزين، المُشكّلة وفاءً لقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، جميع المواطنين من ذوي المحتجزين والمفقودين من المدنيين الذين لم يبلغوا من قبل، بالإسراع في الإبلاغ عن ذويهم المحتجزين لدى المليشيا المتمردة في أقرب مركز للشرطة أو النيابة العامة وذلك خلال فترة أسبوع من تاريخ اليوم.
وعقدت اللجنة اليوم، اجتماعها الأول للتحضير لتبادل المحتجزين وتأكيداً على التزام حكومة السودان بحماية المدنيين في كافة مناطق السودان، واستجابة لمبادرة الأمم المتحدة بذات الشأن، عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها الأول أمس السبت، بحضور كامل عضويتها.
ناقش الاجتماع، التدابير اللازمة للتحضير لعملية تبادل المحتجزين عبر حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات اللازمة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكيد على التحضير الجيد لعملية التبادل، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتقديم الدعم الطبي والنفسي للمحتجزين قبل وأثناء وبعد عملية التبادل.
السوداني
هبة علي
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