مناوي: الشهيد اللواء عبدالعزيز (نيري) سطر بدمه معاني العزة والكرامة

نعى حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، الشهيد اللواء عبدالعزيز إسماعيل أبكر “نيري” مستر هجوم 77، مؤكداً أنه أحد فرسان الوطن الذين كتبوا سيرتهم بمداد التضحية وخطوا أسماءهم على صفحات المجد بدمائهم الطاهرة.

وقال مناوي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن موكب العزاء الذي أقيم بمنزل أسرة الشهيد كان مهيباً ويليق بقامة الشهيد، مشيراً إلى تشرفه بحضور الفريق الركن ياسر العطا عبدالرحمن رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، إلى جانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات القوات المشتركة والإدارات الأهلية ورموز وأعيان السودان.

وأضاف أن هذا الحضور الكبير رسالة بليغة بأن الرجال الذين يهبون أرواحهم للأوطان لا يغيبون، بل يخلدهم التاريخ وتبقى ذكراهم وقوداً للأجيال ومنارة تهدي السائرين على درب الكرامة والسيادة.

وأكد مناوي أن الشهيد “نيري” لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان رمزاً للإقدام وصوتاً للثبات وسيفاً مشرعاً في وجه كل من أراد النيل من السودان وعزته، وسيظل اسمه حاضراً في وجدان الأحرار.

وقال نتقدم بالشكر لكل من واسانا بالحضور أو الكلمة الطيبة أو صادق الدعاء، معاهداً الله والوطن أن تبقى تضحيات الشهداء أمانة في الأعناق، وأن يظل الوفاء لهم فعلاً لا قولاً حتى ينعم السودان بالأمن والعزة والاستقرار. سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الشهيد ويتقبله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل ذكراه نبراساً يهدي الأحرار، وأن يحفظ السودان أرضاً وشعباً ويديم عليه عزته ووحدته.

سونا