أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن تداول الجمهور تصريحات حديثة لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدثت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة خلال التسجيل عن الزواج في السودان خصوصاً بعد أن تغيرت الحياة. وقالت إنصاف مدني, في حديثها الذي وصفه الجمهور بنصيحة العام 2024: (مافي غني يعرس غنية ولازم الأولاد يقعوا البنات المرطبات ديل والبنات يحبن الأولاد المساكين عشان الحال يمشي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة إنصاف مدني تطلق نصيحة العام 2024: (مافي غني يعرس غنية ولازم الأولاد يقعوا البنات المرطبات ديل والبنات يحبن الأولاد المساكين عشان الحال يمشي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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