فجر المؤرخ السعودي المعروف محمد القدادي, مفاجأة كبيرة وذلك خلال استضافة عبر برنامج “المنتصف” الرياضي الذي يذاع على إحدى القنوات السعودية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف المؤرخ المعروف عن أول شعار لعب به عميد الأندية السعودية نادي الإتحاد جدة.
وقال القدادي أن إدارة الإتحاد في ذلك الوقت استجلبت أزياء النادي من دولة السودان لعدم توفر الأزياء الرياضية في ذلك الوقت بالمملكة العربية السعودية.
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (السودان في ذلك الوقت كان قبلة السعوديين في كل المجالات العسكرية والطبية والرياضية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مؤرخ سعودي: (فريق إتحاد جدة استجلب أول زي رياضي له من السودان لعدم توفر الأزياء في المملكة واللعيبة السعوديون كانوا يسافرون للسودان لتلقي العلاج فيه لأنه كان قبلة في جميع المجالات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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