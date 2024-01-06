لقاء الرئيس السيسي بالمنتخب القومي يعكس الاهتمام بالمنظومة الرياضية في مصر

ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمئنانه على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديڤوار 2024، مؤكدًا أن الدعم الذى يقدمه الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها في مكانة عالمية متميزة، خاصة من خلال امتلاك البنية الرياضية التي تؤهلنا لاستضافة مختلف الفعاليات العالمية.

وقال مجدي في بيان اليوم السبت، إن تشجيع ودعم المنتخبات الوطنية وشباب مصر له نصيب كبير من اهتمام الرئيس السيسي، حيث جمعته مواقف عديدة بجميع الأبطال الرياضيين قبل زيارة اليوم للمنتخب الوطني لكرة القدم، موضحًا أن السيسي منذ توليه حُكم البلاد وهو يدعم ويُشجع الرياضة بجميع مجالاتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين مع الحفاظ على مكانة مصر الدائمة في الصفوف الأولى بالمحافل الدولية.

وأضاف أمين إعلام حزب المصريين أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على إظهار التقدير للرسالة الهامة التي تقدمها الرياضة المصرية للشباب خلال إستراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة المختلفة وتقديم كافة أشكال الدعم للجهات والهيئات الرياضية مما يساعد على تحقيق هدف نجاح الرياضة المصرية وتقدمها بشكل يليق بالدولة المصرية في المحافل الدولية.

وأوضح أن الرياضة من أهم ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد أن بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق الريادة في مجالات الرياضة المختلفة، وكان الاهتمام بتطوير البنية التحتية للرياضة من أهم أولويات الدولة طوال السنوات الأخيرة، حيث توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات الرياضية، على رأسها المدينة الأولمبية التي تشكل نقلة كبيرة في الرياضة المصرية خاصة أنها أول وأكبر مدينة أوليمبية متكاملة في مصر والشرق الأوسط.

واختتم: «المنظومة الرياضية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، سواء من خلال الناحية التشريعية وإصدار قانون الرياضة، أو البنية التحتية الخاصة بالمنشآت، بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات والفعاليات التي تعتبر بمثابة متنفس للشباب والنهوض بمراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن الترويج الحضاري والثقافي والسياحي لمصر، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة في استضافة عدد من البطولات القارية خلال الفترة الماضية».

بوابة الأهرام