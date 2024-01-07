وزير الصحة: نشكر المنظمة الإيطالية ونطلب توسيع دورهم في تشغيل خدمات الطواريء

أكد وزير الصحة السوداني الإتحادي د.هيثم محمدإبراهيم، أهمية تقديم الخدمة الطبية المجانية ذات الجودة العالية والتدريب المتخصص للكوادر الطبية ومناقشة تجربة السودان ممثلا في مستشفى السلام للقلب بضاحية سوبا، بدعم من حكومة السودان، مشيدا بالدور الكبير والفعال لمنظمة الطواريء الإيطالية وإستمرارها في تقديم الخدمة بالإضافة للمساهمة في دعم مستشفى الجكيكة بولاية نهر النيل .

جاء ذلك خلال إجتماع اسفيري مع مدير منظمة الطواريء الإيطالية روسيلا ميشووقال الوزير، إن الإجتماع يعتبر جسرا للتواصل والسلام، فيما لفت إلى تجربة السودان الناجحة مع المنظمة والشبكة والمتمثلة في مستسفى السلام للقلب بسوبا والذي يمثل نموذجا يحتذى به .

وأوضح الوزير، أن الإجتماع يأتي في اطار التواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم تشغيل المؤسسات الصحية،مبينا أن مستشفى سوبا تقدم الخدمات لاكثر من 12 عاما، ولها أكثر من 6 مراكز في السودان ، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من من الإجتماع المساهمة في تشغيل مستشفى الجكيكة للطواريء الصحية بولاية نهر النيل، لافتا إلى الإتفاق لزيارة ميدانية للمنظمة لتحديد الأولويات، والإحتياجات، المتمثلة في الأجهزة الطبية وتوفيرها بشراكة بين الوزارة والمنظمة، بالإضافة إلى فتح قنوات لدعم المؤسسات الصحية ،وفتح منافذ لخدمة الطواريء في عدد من المواقع .

وأضاف أنه تم التواصل للإعداد للمؤتمر الإقليمي لدول شرق ووسط أفريقيا للتميز الأفريقي، واصفة إياه بجسر للتواصل بين السودان ودول الاقليم .