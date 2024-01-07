القبض على شخصين بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض على شخصين؛ بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على (3 هواتف محمول “بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.