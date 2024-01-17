حذرت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافيةطرفي الحرب في السودان من تحويل مناطق الآثار التاريخية والثقافية إلى ساحات معارك. – نذكر طرفي الحرب بأهمية المحافظة على التراث الثقافي والآثار التاريخية، وخطر انتهاكها بنص القانون الدولي. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول الدعم السريع لمنطقة النقعة والمصورات .. الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية تحذّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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