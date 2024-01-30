وزارة الصحة الاتحادية: مشروع تأهيل (40) مستشفىً وتوفير أجهزة ومعدات بقيمة 15 مليار جنيه

كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن تأهيل 40 مستشفى بالولايات وتوفير أجهزة الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات خلال العام بقيمة 15 مليار جنيه بدعم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني

وأوضحت أن المشروع يستهدف كل ولايات السودان المختلفة ضمن خطة إعادة الإعمار ،بمايسهم في توطين العلاج والتشخيص، اضافة إلى إعادة تأهيل عدد من أقسام العناية المكثفة و الطوارئ .

ووجه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم بتحديث قائمة الأجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بها، بالإضافة إلى بإعداد خطة إستراتجية خاصة بالأجهزة والمعدات بالمستسفيات، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية لعمل المهندسين الطبيين بالولايات ورفع تقارير منتظمة .

صحيفة السوداني