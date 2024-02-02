بالصور.. مدير شرطة ولاية نهرالنيل يدشن مبادرة أفندينا لدعم قوة الإرتكازات الليلية ويثمن وقفة مواطني الولاية

دشن اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل مبادرة مطاعم أفندينا لدعم قوة الإرتكازات الليلية وثمن سيادته وقفة مواطني الولاية الصلبة خلف القوات النظامية في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدولة السودانية مؤكداً أن هذا التدافع الوطني من أبرز مؤشرات إنتصار الشعب السوداني على من يستهدفون وجوده وكرامته. هذل وقد قام أصحاب مطاعم أفندينا بتقديم وجبة عشاء متكاملة لقوة الإرتكازات الليلية تقديراً لوقفتهم في زمهرير الشتاء حمايةً للوطن وأمنه وإستقراره مؤكدين إستمرارهم في هذه المبادرة التي جاءت ضمن مبادرات رجال الأعمال الوطنيين وكافة قطاعات مجتمع الولاية لدعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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