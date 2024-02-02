الهلال الأحمر القطري والمركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام يبحثان التعاون المشترك

شهد مقر الهلال الاحمر القطري بمدينة بورتسودان اللقاء المشترك بين الهلال الاحمر القطري والمركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول . وبحثت المؤسستان فرص التعاون والتنسيق في دعم وتعزيز القضايا الانسانية والتنموية مثل بناء القدرات في ادارة وتنسيق العمليات الانسانية، وتطوير سبل كسب العيش والمشروعات المدرة للدخل للمتاثرين بالحرب، والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة النازحة. البروفيسور صلاح عبد المالك الدعاك مدير الهلال الاحمر القطري بالسودان اشاد بالجهود المتنوعة للمركز الافريقي في دعم العمليات الانسانية وترقية قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتطوعين واكسابهم المعرفة والمهارات المطلوبة للإطلاع بمهامهم بفاعلية واقتدار. واكد ضرورة العمل الجاد في توفير وتطوير سبل كسب العيش والمشروعات الصغيرة للمتأثرين بالحرب وبناء قدرات المنظمات التطوعية ورفع كفاءتها في الاستجابة الانسانية. وامتدح الدكتور محمود زين العابدين – المدير العام للمركز الافريقي للحوكمة والسلام التحول جهود دولة قطر الشقيقة في دعم التنمية والسلام واعادة الاعمار، مثمنا الادوار النبيلة لقطر والهلال الاحمر القطري في دعم الاستجابة الانسانية بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الاساسية للمتأثرين بالحرب. واتفق الطرفان على مواصلة العمل في تنمية وبناء القدرات في المجالات الانسانية والتنموية وفقا للاولويات الوطنية، مع الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات القاعدية. سونا

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