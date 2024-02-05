تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا السودانية بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع ناشط عربي يجري استطلاع لمعرفة من هو أطيب شعب في الوطن العربي. وخلال الاستطلاعات تحدث شاب مصري وأجمع على أن أطيب شعب في الوطن العربي كله, هو الشعب السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال استطلاع لبعض النشطاء العرب.. شاب مصري يجمع على أن الشعب السوداني هو أطيب شعب في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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