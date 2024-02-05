فاجأت سيدة إماراتية منفصلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمداخلة أجرتها وتحدثت من خلالها عن علاقتها برجل سوداني.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكت الإماراتية قصتها للناشطة المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم “ماما كوكي”.
وذكرت المرأة في حديثها أنها منفصلة ووقعت في غرام رجل سوداني يعمل معها في الشركة, وقررت الزواج منه رغم عروض الزواج التي تلقتها من رجال خليجيين.
وقالت السيدة الإماراتية في حديثه الذي تابعته محررة موقع النيلين أنها شاهدت في حبيبها السوداني الأب والزوج والطفل, وتابعت: أحب الرجل السوداني لأنه يعامل المرأة معاملة الملكات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة إماراتية منفصلة تقع في غرام شاب سوداني وتؤكد تعلقها وتمسكها به رغم عروض الزواج من رجال خليجيين (رأيت فيه الأب والزوج والطفل وأحب الرجل السوداني بصفة عامة لأنه يقدر المرأة ويعاملها معاملة الملكات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.