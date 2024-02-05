شاهد بالفيديو.. سيدة إماراتية منفصلة تقع في غرام شاب سوداني وتؤكد تعلقها وتمسكها به رغم عروض الزواج من رجال خليجيين (رأيت فيه الأب والزوج والطفل وأحب الرجل السوداني بصفة عامة لأنه يقدر المرأة ويعاملها معاملة الملكات)

فاجأت سيدة إماراتية منفصلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمداخلة أجرتها وتحدثت من خلالها عن علاقتها برجل سوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكت الإماراتية قصتها للناشطة المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم “ماما كوكي”.

وذكرت المرأة في حديثها أنها منفصلة ووقعت في غرام رجل سوداني يعمل معها في الشركة, وقررت الزواج منه رغم عروض الزواج التي تلقتها من رجال خليجيين.

وقالت السيدة الإماراتية في حديثه الذي تابعته محررة موقع النيلين أنها شاهدت في حبيبها السوداني الأب والزوج والطفل, وتابعت: أحب الرجل السوداني لأنه يعامل المرأة معاملة الملكات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)