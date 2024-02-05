تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بتفاعل منقطع النظير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة الشهيرة إيمان السريف, وهي تغني بأحد المسارح. وفاجأت إيمان المتابعين بعد ظهورها وهي تتفاعل في الرقص على أنغام موسيقى “الزنق والهجيج” التي قدمها عازفوها للجمهور. وتخلت المطربة بحسب تعليقات الجمهور عن وقارها ودخلت في وصلة رقص مثيرة وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر. كما ظهرت الشريف وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بنظارات “الراسطات” التي أهداها لها أحد المعجبين من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تتخلى عن وقارها الذي اشتهرت به وترتدي نظارة “الراسطات” وتقدم وصلة رقص مثيرة على طريقة “الزنق والهجيج” (واحد + واحد) والجمهور يتفاعل ويتدافع حولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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