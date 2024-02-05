عضو السيادي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان ومنسقة الشؤون الإنسانية

إلتقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم_جابر اليوم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كلمنت سلامي بحضور الأستاذ صلاح المبارك مفوض عام العون الإنساني وممثلين لوزارة الخارجية ومفوضية السلام والأجهزة المختصة . حيث تطرق اللقاء للأوضاع الإنسانية بالسودان وجهود توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وقال الأستاذ صلاح المبارك مفوض عام العون الإنساني في تصريح صحفي أن اللقاء تناول العوائق التي تقف أمام العمل الإنساني مبينا ان عضو المجلس السيادي أكد خلال اللقاء جاهزية مؤسسات الدولة وأجهزتها للتعاون من أجل تذليل العقبات أمام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية بهدف تسهيل عملية إنسياب المساعدات الإنسانية للمواطنين موضحا أن البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الحرب ،تتطلب تعاون كافة الجهات في سبيل تقديم المساعدات للمحتاجين مؤكدا إستعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة من أجل توصيل المساعدات للمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد الدولة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي