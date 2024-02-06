شاهد بالفيديو.. (كل فتاة بأبيها مغرمة) الفنانة إيمان الشريف تغني لوالدها وتطلب منه الصعود للمسرح وتحضنه في مشهد مؤثر

خطف مقطع فيديو متداول الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد ساعات من نشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع بطلته الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف والتي ظهرت من خلاله وهي تغني في حفل جماهيري. وقامت المطربة خلال الحفل بإهداء أغنية لوالدها الذي كان حاضراً بمكان الحفل, وطلبت إيمان من والدها الصعود للمسرح الذي تغني فيه. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الشهيرة وفي موقف مؤثر بحضن والدها وسط تعليقات (كل فتاة بأبيها مغرمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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