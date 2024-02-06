تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, وهي تغني في حفل بالمملكة العربية السعودية. وقامت المطربة بجبر خاطر أحد معجبيها الذي طلب منها أن تغني له أغنيته المفضلة (دنيا يا فراقة), واستجابت المطربة لطلبه ومازحته قائلة: (والله لو لقيتك ما حافظ ما بغني ليك ولا كوبلي) وسط ضحكات الجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تجبر بخاطر أحد معجبيها وتغني له مقطع من أغنيته المفضلة وتمازحه: (والله لو لقيتك ما حافظ ما بغني ليك ولا كوبلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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