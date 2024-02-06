خطفت فتاة سودانية حسناء الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة الحسناء التي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في بث مباشر مع أحد النشطاء. وكشفت الحسناء التي أبهرت المتابعين بجمالها عن زيارتها للسودان وتحديداً حي جبرة بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها كانت حريصة على تناول الوجبات السودانية مثل (ملاح الرجل) و (القراصة بملاح الشربوت) وتقصد ملاح “الشرموط”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تبهر الجمهور بجمالها الملفت (قعدت في جبرة وأكلت القراصة بملاح الشربوت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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