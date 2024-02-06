تصدر مقطع فيديو لطفل سوداني صغير الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حقق أعلى نسبة مشاهدات وتداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الطفل الذي يقيم مع أسرته بإحدى دول الخليج وفقاً لما أورد بعض المتابعون وهو يبكي بحرقة ويذرف الدموع. https://fb.watch/q22-aHxe3d/ وقال الطفل وهو يبكي: (داير أرجع السودان) لتقوم والدته بتطيب خاطره , وحقق المقطع تفاعلات كبيرة وتعاطف المئات من المعلقين مع الطفل. وكتب أحد المعلقين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (دموعك غالية علينا يا إبني) وكتب آخر: (هون على نفسك يا بطل ان شاء الله كلنا بنرجع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني بإحدى دول الخليج يبكي بحرقة ويذرف الدموع (عاوز أرجع السودان) ومتابعون: (دموعك غالية علينا يا إبني وإن شاء الله كلنا بنرجع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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