نشب خلاف حاد بين أحد مشاهير السودان وذلك خلال بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الخلاف الذي أشعل مواقع التواصل نشب بين لاعب كرة القدم السابق والإعلامي محمد المصطفى الشهير بالبرنس, وبين المذيعة اللامعة ريان الظاهر. ووفقاً لحديث اللاعب السابق فإن الخلاف القديم سببه حلقة من برنامج “البرنس” كان من المفترض أن تحل الريان, ضيفة عليه. وذكر محمد المصطفى بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنه تأخر في الوصول إلى نجمة النيل الأزرق بسبب زحمة مرورية بمدينة أم درمان وقتها. وأكد أن المذيعة اللامعة تضايقت من التأخر في الوقت الذي لن تضيف له شيء في برنامجه ولم تكن من أولوياتيه, لترد المذيعة على حديثه: (تتحدث وكأنك كنت يوماً من أولوياتي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نقاش وخلاف حاد بين لاعب كرة القدم السابق “البرنس” والمذيعة الحسناء ريان الظاهر على الهواء.. البرنس: (سبب الخلاف كانت منتظراني وتأخرت عليها) والمذيعة ترد: (تتحدث وكأنك كنت يوم من أولوياتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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