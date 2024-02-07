نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة شهد, خلال المقطع وهي تغني في حفل بالمملكة العربية السعودية. وقدمت المطربة خلال الحفل أغنية (حبيبي الدنيا قساية) وسط رقصات المغتربين الذين تفاعلوا معها, وكتبت شهد, على المقطع الذي نشرته (شهد أزهري تشعر بالآلم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط تجاوب ورقصات المغتربين.. الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري تحيي حفل بالسعودية على أنغام (حبيبي الدنيا قساية) وتقول: (شهد تشعر بالآلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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