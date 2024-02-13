قال حاكم إقليم دارفور والقيادي في “الكتلة الديمقراطية” مني أركو مناوي: – وفد من “الكتلة” التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا ضمن مساعينا المستمرة لإنهاء أزمة الحرب في السودان. – اللقاء ناقش أزمة الحرب وإفرازاتها السيئة على المستويات الإنسانية والسياسية وتأثيراتها على المنطقة – تقدمنا برؤية مشتركة لسبل إيقاف الحرب وتأسيس مستقبل البلاد. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم إقليم دارفور والقيادي في “الكتلة الديمقراطية” مني أركو مناوي: تقدمنا برؤية مشتركة لسبل إيقاف الحرب وتأسيس مستقبل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.