اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حاكم إقليم دارفور والقيادي في “الكتلة الديمقراطية” مني أركو مناوي: تقدمنا برؤية مشتركة لسبل إيقاف الحرب وتأسيس مستقبل البلاد

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قال حاكم إقليم دارفور والقيادي في “الكتلة الديمقراطية” مني أركو مناوي:

– وفد من “الكتلة” التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا ضمن مساعينا المستمرة لإنهاء أزمة الحرب في السودان.

– اللقاء ناقش أزمة الحرب وإفرازاتها السيئة على المستويات الإنسانية والسياسية وتأثيراتها على المنطقة

– تقدمنا برؤية مشتركة لسبل إيقاف الحرب وتأسيس مستقبل البلاد.

fcbf422565.jpg

الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم إقليم دارفور والقيادي في “الكتلة الديمقراطية” مني أركو مناوي: تقدمنا برؤية مشتركة لسبل إيقاف الحرب وتأسيس مستقبل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا