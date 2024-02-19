واصل نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل الذي يلقبه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بــ(الحاج الستيني) في مقطع فيديو حديث كشف من خلاله أنه عرض الزواج من الفنانة الشهيرة ندى القلعة. وقال أبو أحمد, في المقطع الذي أثار ضحكات المتابعين أن القلعة ردت عليه بطريقة ساخرة, وقام بتقليدها: (أجي يا أبو أحمد عاوز تعرسني أنا). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد نجم التيك توك, أن القلعة تعتبر في نفس عمره وأضاف: (لكن هي بابور ولوري واقف سيخ ولو اتزوجتني الدنيا ابتسمت ليها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني صاحب الستين عام يكشف رد الفنانة ندى القلعة له عندما طلب منها الزواج (طبعاً قدري في العمر لكن هي بابور ولوري واقف سيخ ولو اتزوجتني الدنيا ابتسمت ليها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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