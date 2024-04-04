فاجأ الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر سندالة, وهو يمتدح الجيش ويغني (الحارس مالنا ودمنا أريد جيشك جيش الهناء).
كما تغزل في مساعد القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي بعد قراره الذي اتخذه قبل أيام بتقنين عمل بعض الجهات والكتائب التي تعمل مع الجيش.
وتغنى سندالة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بالكباشي قائلاً: (كباشي شجر الجوافة كباشي الأخضر قيافة), كما هاجم الصحفية عائشة الماجدي بسبب هجومها على الكباشي وقال ساخراً: (انتي قفة ولا أضان قفة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يفاجئ الجميع ويمتدح الجيش ويتغزل في كباشي ويغني له: (كباشي شجر الجوافة كباشي الأخضر قيافة) ويسخر من عائشة الماجدي (انتي قفة ولا أضان قفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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