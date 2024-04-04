رشدي الجلابي مع الراقصة اية افرو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للناشط والمؤثر السوداني المعروف رشدي الجلابي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر رشدي, خلال المقطع وهو يعرض بضاعته في الشارع العام بسوق عطبرة. وكان الناشط المعروف قد اتجه بعد الحرب لولاية نهر النيل وتحديداً مدينة عطبرة وأصبح يتاجر في الصابون بأنواعه المختلفة, وقال الجلابي رداً على موعد الخروج من نهر النيل: (من عطبرة ما طالع ما طالع 10 مرات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني رشدي الجلابي يواصل عمله في بيع الصابون بولاية نهر النيل ويقول: (من عطبرة ما طالع ما طالع 10 مرات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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