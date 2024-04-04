شاهد بالصورة والفيديو.. عريس ياباني وعروسته يرتديان أزياء الجرتق ويعكسان الفلكور السوداني للعالم

تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي الترند بعد أن حصل على أعلى نسبة مشاهدة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع “الترند” مواطن قال متداولو المقطع أنه ياباني وهو يرتدي أزياء “الجرتق” السوداني مع عروسته التي سارت على دربه وأكملت تفاصيل “الجرتق” بظهورها بثوب العروس السودانية.

https://www.facebook.com/reel/885949099886944

وعكس المواطن الياباني وعروسته الفلكور السوداني بعد أن حرص مصورون عالميون على التقاط صور لهما بطقوس الزواج السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)