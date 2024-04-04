تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي الترند بعد أن حصل على أعلى نسبة مشاهدة عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع “الترند” مواطن قال متداولو المقطع أنه ياباني وهو يرتدي أزياء “الجرتق” السوداني مع عروسته التي سارت على دربه وأكملت تفاصيل “الجرتق” بظهورها بثوب العروس السودانية.
https://www.facebook.com/reel/885949099886944
وعكس المواطن الياباني وعروسته الفلكور السوداني بعد أن حرص مصورون عالميون على التقاط صور لهما بطقوس الزواج السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس ياباني وعروسته يرتديان أزياء الجرتق ويعكسان الفلكور السوداني للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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