المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو: ندعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى العودة إلى طاولة المفاوضات

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو: بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ندعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان جدة. كما نحثها على وقف القتال، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية فوراً.

وقالت الأمم المتحدة: سنعمل مع الجميع لإيصال المساعدات إلى دارفور وأماكن أخرى في السودان.

الشرق للأخبار