سمية الخشاب: شُفت قهر وبكا خلال تصوير بـ 100 راجل.. وكنت باخد مخدر وبطلع أوضتي أصوّت

تحدثت الفنانة سمية الخشاب ، عن صعوبات تقديم دور غالية في مسلسل بـ 100 راجل، والذي تشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت سمية الخشاب في لقائها مع القاهرة 24: الحلقات الأولى حلوة أوي، وقلت للمخرج إبرام نشأت، النجاح اللي بنشوفه دلوقتي ده هنشوف أضعافه بعد رمضان، لأن فيه ناس كتير مش بتابع كويس من كتر الزحمة، فنجاح المسلسل الحقيقي بعد رمضان.

وأضافت سمية الخشاب: أنا بحب الحلقات الأولى أوي لأني تعبت فيها، وشفت فيها قهر وبكا ومعدتي وجعتني ودخلت المستشفى يومين قبل ما نخلص بأسبوعين، وركبت محاليل وكل الضغط النفسي والقهر والزعل سمع في معدتي، وخرجت من المسشفى على اللوكيشن.

وتابعت: في المقابر كنت بنهار لأني كنت بستدعي الأعزاء اللي مشيوا، ودموعي مكنتش بتقف، وكان فيه مشاهد صعبة جدًا، منها مشهد المشرحة والنيابة وقسم البوليس والسجن وأنا كنت مركزة علشان يصدقني المشاهدة، والمعلم مهران والمعلم عباس بهدلوني وسونة خانتني والمخرج بهدلني وكان لازم أركز واتحدى أي حاجة.

وأردفت: كان فاضل 120 مشهد وحصلي إصابة في رجلي ودراعي بسبب برنامج رامز، واضطريت أشيل الجبس وبقيت عايشة بالمسكنات والمخدر بتاع لعيبة الكورة، وأطلع أوضتي أصوّت والمساعدين يطبطبوا عليا وأصعب عليهم ورجلي فيها تمزق في الأربطة ورجلي كلنت وارمة أوي.

في سياق متصل، تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن ردود الفعل على مسلسل بـ100 راجل، وقالت: المسلسل حقق نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور ولأول مرة بدون مبالغة، الناس كلها بتشكر مفيش حد بيشتم خالص أو مضايق أو بينتقد العمل.

القاهرة 24