حظي شاب سوداني مقيم بإحدى دول الخليج بإشادات واسعة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تناقل مقطع فيديو له.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثق الشاب الذي كان يعمل بدولة عمان, لرحلته الطويلة حتى يصل للسودان ويقاتل مع الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع.
رحلة الشاب بدأت من العاصمة العمانية مسقط مروراً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية, ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة بورتسودان شرقي السودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكمل الشاب رحلته ووصل إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل والتي توجه منها صوباً نحو مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.
وبعد وصوله مدينة أم درمان توجه الشاب مباشرة إلى إحدى وحدات الجيش واستلم سلاحه ومن ثم قام بجولة في سوق أم درمان الشهير ليطمئن المواطنين على سيطرة الجيش على مدينة أم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.