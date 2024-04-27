مالك عقار – نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي السيدة هزار عبدالرسول وزير الشباب والرياض المكلف

مالك عقار

إلتقى القائد #مالك_عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي صباح اليوم بالسيدة هزار عبدالرسول وزير الشباب والرياضة المكلف، وقد ناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة التي تهم الوزارة.

قدمت السيدة الوزيرة تنويرًا ضافيًا عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية والآنية، وسردت تقريرًا عن مشاركتهم في المؤتمر الرابع لوزراء الشباب والرياضة من تجمع دول الساحل والصحراء، والذين إلتقوا في مدينة طرابلس بدولة ليبيا في الفترة من (21 إلي 23 ابريل 2024م)، وقد شارك في هذا المؤتمر مشاركة 25 دولة حول الإقليم.

وقالت الوزير أن من أهم النتائج التي تمخضت عن مؤتمر “طرابلس” مناقشة إعداد وثيقة لحماية وترقية مقدرات الشباب، وكذلك إنشاء صندوق وإقامة شراكات ذكية بين الوزارة والفعاليات الشبابية المختلفة بهدف دعم عملية الإندماج المهني للشباب، وأيضا البحث عن الوسائل المثلى مع كافة الجهات للحد من الهجر الغير الشرعية بوفير العوامل اللازمة لتحقيق إستقرار الشباب.

وفي سياق متصل تحدثت الوزيرة هزار عن إستعدادات وزارة الشباب والرياضة لإقامة برنامجًا رياضيًا شاملاً سيقام في الشهر القادم بتشرف سيادة الفريق مالك عقار، والذي سوف يخاطب ندوة بعنوان “التنوع الثقافي والهوية السودانية” كما يتم إفتتاح معرض رياضي، وأوضحت أن من أهداف تلك المناشط الرياضية تقديم الدعم للقوات المسلحة وتكريم عدد من أعلام الرياضة في البلاد.

من جانبه أعرب سيادة الفريق مالك عقار عن خالص شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة لما تقوم به من مناشط رياضية وثقافية مهمة جدًا، وثمن عاليا المجهود الداعم للقوات المسلحة، وأكد دعم الدولة لهذه الوزارة من أجل تحقيق النهضة الوطنية الشاملة عبر العمل علي الإرتقاء بالشباب وتعزيز مكانتهم ودورهم الوطني في بناء مستقبل السودان.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي