عادت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول حديثاً عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول حديثاً فقد ظهرت المطربة المثيرة للجدل وهي تغني في حفل خاص قيل أنه بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها. وقدمت المطربة شهد أزهري, خلال الحفل وصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية الشهيرة (دقستي ليه يا بليدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد وتقدم وصلة رقص مثيرة خلال حفل خاص بالسعودية على أنغام (دقستي ليه يا بليدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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