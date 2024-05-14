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والي الخرطوم: السجن بما لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه لمن يخالف أمر الطوارئ

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اسماء عثمان 0 تبليغ

أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة يصدر طوارئ بحظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الخامسة صباحاً والسجن بما لا يتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه لمن يخالف أمر الطوارئ.

الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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