اتحاد شباب السودان ينظم موكباً عفوياً بغرب كردفان دعماً لتلاحم الجيش بالقيادة العامة

شهدت مدينة النهود العاصمة الإدارية لولاية غرب كردفان، الأحد، موكباً شبابياً حاشداً نظمه اتحاد شباب السودان بالولاية احتفاءً بتلاحم القوات المسلحة السودانية والانتصارات التي حققتها مؤخراً.

وشارك في الموكب الهيئة الشبابية بمحلية النهود بقيادة جاد السيد الطاهر، ومركز شباب النهود بقيادة الريح فضل السيد، وطلاب الدفعة 22 إعلام بمركز الزاجل للإنتاج الإعلامي ، إلى جانب حشود كبيرة من جماهير المدينة.

وخلال مخاطبته الموكب الجماهيري بأمانة حكومة الولاية بعث والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) محمد آدم جايد، ببرقية تهنئة إلى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، وأعضاء مجلس السيادة، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والقوات المشتركة والمساندة، وذلك بمناسبة الانتصارات التي تحققت على يد الجيش السوداني.

ووصف الوالي يوم التحام الجيش بالقيادة العامة بأنه “جمعة الانتصارات”، مشيراً إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع أبطال الجيش عند مباني القيادة العامة جسّد وحدة وعظمة القوات المسلحة، وأذهل العالم بأسره.

وأشاد الوالي بالتكتيكات العسكرية التي اتبعتها القوات المسلحة في دخول مصفاة الجيلي وتطهيرها من المرتزقة والمأجورين، معتبراً أن العملية تمثل إنجازاً عسكرياً كبيراً كما أثنى على التصدي البطولي للقوات المسلحة والقوات المشتركة لمحاولات الهجوم المتكررة على مدينة الفاشر، مؤكداً أن الهزائم التي تعرضت لها المرتزقة تُظهر مدى احترافية الجيش السوداني.

وأكد جايد جاهزية القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الولاية لمواصلة العمليات العسكرية، قائلاً: “اللجام اتفك خلاص”، في إشارة إلى تصميم القوات المسلحة على دحر التمرد واستعادة الاستقرار في ولاية غرب كردفان كما أثنى على متحرك “الصياد” بولاية شمال كردفان، الذي وصف عملياته بأنها ناجحة وتستهدف القضاء على بقايا التمرد.

من جانبه عبّر رئيس اتحاد شباب السودان بولاية غرب كردفان الأستاذ إبراهيم أبوشقة، عن اعتزازه بالتحام الجيش السوداني عند القيادة العامة، واصفاً ذلك بالحدث التاريخي الذي أكد الروح الوطنية العالية للجندي السوداني.

ووجّه أبوشقة رسالة إلى المتمردين دعاهم فيها إلى تسليم أنفسهم فوراً، مشدداً على أن الفرصة الأخيرة أمامهم لن تدوم طويلاً كما طالب بكشف المتربصين والخونة داخل مدينة النهود وإحالتهم إلى العدالة، مؤكداً أن الشباب لن يقبلوا باستقالة أي عنصر انتمى يوماً إلى التمرد.

وأشار أبوشقة إلى جاهزية شباب دار حمر لدعم الجيش بكل الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك أرواحهم وعتادهم، للمساهمة في دحر التمرد وتأمين البلاد.