تطورات جديدة.. هيئة قضائية لبنانية تصدر توصية بشأن محاكمة الفنان فضل شاكر

موقع الخليج 365: أوصت الهيئة القضائية الاتهامية في لبنان بإسقاط تهمتي «الإساءة إلى دولة شقيقة» و«تبييض الأموال» عن الفنان فضل شاكر، وذلك بعد جلسات مطولة درست خلالها الهيئة تفاصيل الملفات المتهم بها.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حسم القضايا العالقة بحق شاكر منذ سنوات، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي بشأن وضعه القانوني.

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر قد سلم نفسه قبل أيام إلى مخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، بعد سنوات من التواري داخل المخيم.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه دخل بمفرده إلى أحد الحواجز العسكرية وسلم نفسه دون أي مقاومة، حيث تم نقله للتحقيق تمهيدًا لإعادة النظر في القضايا الصادرة بحقه غيابيًا.

ويُذكر أن فضل شاكر كان قد عاش في مخيم عين الحلوة منذ عام 2013، قبل أن يقرر مؤخرًا الخروج وتسليم نفسه تمهيدًا لإعادة النظر في قضيته.