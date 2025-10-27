شاهد بالصور.. الفنان صديق عمر ينشر محادثات بينه وبين مطرب شهير: (زمان كان بخش لي في الخاص وراقد زي الشافع للحقنة وهسا لمن احتجت ليهو حلف ما يرد.. فرفور أصلو ما غلطان عليكم)

شكى الفنان السوداني, الشاب صديق عمر, عبر تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من تعامل أحد زملائه المطربين معه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر صديق عمر, محادثات عبر تطبيق “واتساب”, بينه وبين المطرب الذى كان يتمنى في بداياته أن يغني أغنياته.

وقال صديق, أن المطرب الذي أصبح فيما بعد فنان جماهيري لمن يتذكر تعامله ووقفته معه في بدايات مشواره الفني وتنكر له بعد أن أصبح مطرب شهير.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من إحدى الصفحات الناقلة تفاصيل الخلاف, فقد كتب الفنان صديق عمر, في تدوينته التي أثارت جدلاً واسعاً: (والله ياجماعه الزمن ده صعب تلقي ليك زول حقيقي وزول صادق واصيل، فنان اسي نجم وعندو جمهور زمان خشه لي راقد زي الشافع للحقنة، انا رديت عليهو بكل احترام واتواصلت معاهو.. لحدي قريب متواصل معاي عادي).

وتابع: (اسي عايزهم لحفله في مصر تبع اهلي وعداد عديييل والله لا هو لا مدير اعمالوا حلفوا كان يردوا لي..كن سمحه البتوري.. فرفور اصلو ماغلطان عليكم..).

وختم صديق عمر, تدوينته: (قدر ماتقول تتعامل بطيبه يكرهوك في الطيبه والمعامله السمحه، طبعاً انا مابغلبني انزل المحادثه فيديو واسمهُ ظاااهر وصوتهُ ظاهر بس والله نفسي ماسمحت شفتها حركه شينه..).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)