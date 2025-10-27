أثار أحد المتابعين غضب الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, بتعليق أثار استفزازها وجعلها تخرج عن طورها خلال بث مباشر لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “القلعة”, كانت خرجت في بث مباشر عبر إحدى صفحاتها لتتفاجأ بالمتابع يسخر من ظهورها عقب أنباء توقيع اتفاقية بين الجيش, والدعم السريع. وقالت الفنانة في ردها على المتابع الذي وصفته بالقحاتي: (أمشي شوف ليك “داية” تحلك ما عندي مستشفى ولادة هنا وانتو يا القحاتة حلكم في ولادة الحبل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ندى القلعة لأحد “القحاتة”: (أمشي شوف ليك “داية” تحلك ما عندي مستشفى ولادة هنا وانتو يا القحاتة حلكم في ولادة الحبل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.