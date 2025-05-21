والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات لتنظيم صرف الوقود

وقف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، صباح اليوم الأربعاء، على سير عمليات توزيع الوقود بعدد من محطات الخدمة بمحلية أم درمان، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها حكومة الولاية لاحتواء النقص في الوقود بسبب تدمير المستودعات الرئيسية في ولاية البحر الأحمر جراء العمل التخريبي الذي نفذته المليشيا المتمردة باستهداف المنشآت الحيوية والخدمية في البلاد المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد والي الخرطوم خلال الجولة الميدانية أن الأزمة الحالية مؤقتة، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تعمل بتنسيق كامل مع الحكومة الاتحادية لتأمين الإمدادات البترولية وضمان تدفقها للمواطنين والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل والإنتاج.

وشدد الوالي على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على عمليات التوزيع داخل محطات الخدمة والإسراع في تخفيف الزحام ومنع تكدس المركبات بما يقلل من معاناة المواطنين والانتظار لساعات طويلة في الصفوف للحصول على الوقود.

ووجه الوالي، إدارة النقل العام والبترول بتنظيم عمليات التوزيع عبر اللجنة المشرفة التي تضم جميع الأجهزة الأمنية المختصة، مشيراً لأهمية تفعيل قرارات لجنة أمن الولاية بمنع تزويد الدراجات البخارية بالوقود، بالإضافة إلى منع تعبئة الوقود خارج خزانات السيارات ومنع أي تجاوزات في تعبئة الوقود٠

كما وجه شرطة المرور بالانتشار في محطات الخدمة لتسهيل حركة المركبات والتأكد من ملكية الركشة والتكتك وحجز اي مركبة مخالفة لقانون المرور لمنع تسرب الوقود خارج القنوات الرسمية.

وقال والي الخرطوم إن الأزمة في طريقها إلى الانفراج، داعياً إلى التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار وتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى لزعزعة الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.

