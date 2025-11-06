شاهد بالفيديو.. المطربة اللبنانية “إليسا” تدعم السودان وتهز المسرح في باريس بحضور أكثر من 500 ألف شخص: (لن ننسى الإجرام الذي يحدث بالسودان ولا يحكى عنه وربنا يرجعكم لبلدكم يارب)

- 1/2
أعلنت المطربة اللبنانية الشهيرة “إليسا”, دعمها للسودان, وعدد من الدول العربية, التي تشهد أحداث مؤسفة تم الصمت عنها على حد تعبيرها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل أحيته الفنانة اللبنانية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت إليسا, في حديثها للجمهور الذي ملأ جنبات الحفل وتم تقديره بما يقارب ال 500 ألف شخص, أن عدد من البلدان العربية تعاني من الإجرام.
وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (لن ننسى الإجرام الذي يحدث بغزة, والسودان, وبعض الدول مثل اليمن, وحتى موطنها لبنان ولا يحكى عنه). وختمت إليسا: (ربنا يرجعكم لبلدكم يارب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
