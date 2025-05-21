“صمود” يستنكر ترحيب الاتحاد الأفريقي بتعين رئيس الوزراء في السودان

استنكر تحالف “صمود” ترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان.

ووصف التحالف في بيان تصريحات المسؤول الإفريقي بالمخالفة لنظم الاتحاد الأفريقي، الذي لا يعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ “الانقلاب” الذي وقع في 25 أكتوبر. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

