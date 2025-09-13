الدوحة المحروسة

الدوحة تلك المدينة الهادئة الآمنة المطلّة على الخليج العربي لها نصيب كبير من اسمها فهي مَظلّة للخير والسلام والمحبّة والأخوّة والتلاحم الإنساني!

والدوحة رغم صغرها مساحةً إلا أنها كبيرة وعملاقة في أدوارها الإقليمية والدولية، وقد لعبت عشرات الأدوار الفاعلة وساهمت في ترميم العلاقات الممزّقة، واخماد الحروب واحلال السلام في العديد من المناطق!

والدوحة هي الشجرة العظيمة التي يستظل بها الضيوف الذين تخنقهم الأرض، وهي المضيف المفتوح للقاصي والداني دون النظر لقوميته ودينه وشكله وغيرها من الهويات الفرعية، فهي أرض الاستقرار لمَنْ لا يجد الأمان في الأرض!

والدوحة المحروسة هي عاصمة الدولة القطرية ومقر المؤسسات المالية والتجارية المحلية والدولية، وتمتاز بمطارها ومينائها وكثرة مساجدها والمباني العملاقة والحديثة والتراثية، والمكتبات العامرة بالكتب الجديدة والقديمة، وهي مدينة السياحة والنقاء والصفاء!

هذه المدينة الآمنة حاولت خفافيش الظلام الصهيونية أن تعكّر صفوها، وتهزّ أركان أمنها، وتكسر طمأنينتها، ولكنها خابت وفشلت وكسرت!

إن المحاولة الاجرامية «الإسرائيلية» يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر 2025 لاستهداف الوفد المفاوض من قادة المقاومة الإسلامية «حماس» في الدوحة فعل لا يمكن تبريره، وضرب لسيادة دولة معروفة بحبّها للسلام، وعملها الدؤوب لحسم ملفّ المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية حتى خلال لحظات الهجوم الإرهابي، وهذا دليل على عبثية قرار تل أبيب باستهداف الدوحة، ويثبت عدم جدّية حكومة بنيامين نتنياهو في حسم ملفّ المفاوضات مع الفلسطينيين!

وقد أدانت الخارجية القطرية «وبأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرّات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة» وأكدت بأن «الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها».

ونوّهت الوزارة إلى ‏أن دولة قطر تؤكد أنها «لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهوّر والعبث المستمر بأمن الإقليم، وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها»!

وقد حاولت «إسرائيل» بعمليتها الخائبة والفاشلة اغتيال وفد قادة المكتب السياسي لحماس، وهم ضيوف قطر، حينما كانوا في اجتماع يتعلّق بالمفاوضات، وخطّة التهدئة، ودراسة المقترح الأمريكي لإنهاء حرب غزة!

وبهذا فإن الغدر «الإسرائيلي» يتنافى مع الجهود القطرية لإحلال السلام، ودور الدوحة المحوري في الافراج عن عشرات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية !

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول «إسرائيل» فيها اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، وسبق للقوات الخاصة «الإسرائيلية» أن اغتالت، يوم 10 نيسان/ أبريل 1973، كمال عدوان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في بيروت، واغتالت معه «كمال ناصر» المتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ومحمد يوسف النجار مسؤول العلاقات الخارجية للمنظمة !

ولاحقا، يوم 16 نيسان/أبريل 1988 اغتالت «إسرائيل» «خليل الوزير» (أبو جهاد) نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية داخل منزله في تونس!

وفي يوم 14 كانون الثاني/يناير 1991 اغتال الموساد رئيس جهاز الأمن الموحد لحركة فتح «صلاح خلف» (أبو إياد) في تونس أيضا!

وفي 31 تموز/يوليو 2024، قُتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران، ونقلت رويترز «تأكيدًا رسميًا من إسرائيل بأن الهجوم كان عملية اغتيال نفذتها القوات الإسرائيلية»، وغيرهم العديد من شهداء القيادات الفلسطينية في الخارج فضلا عن المئات من قيادات الداخل الذين اغتالتهم «إسرائيل»!

هجوم الدوحة الغادر فشل فشلا شنيعا في قتل قادة حماس رغم الإعلان المتسارع من الجانب «الإسرائيلي» عن نجاحه! ومن الضروري التركيز بأن الهجمات الجوّية «الإسرائيلية» على الدوحة كان بأكثر من 15 طائرة، ومع ذلك خابت وفشلت في محاولتها، وبالمقابل نجحت قطر في حماية ضيوفها، وهذا انجاز أمني واستخباري يُحسب لدولة قطر!

وأخيرا أظن أن العملية الإرهابية هي المسمار الأخير في نعش المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية!

وهكذا ستبقى قطر أكبر من هذه الهجمات الشريرة، وما التلاحم الدولي والعربي مع الدوحة إلا دليل قاطع على مكانة قطر وأهلها في العالم!

حمى الله قطر وأهلها، وخيّب الله أعمال المخربين والكارهين للدوحة أينما كانوا!

جاسم الشمري – الشرق القطرية

