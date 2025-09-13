الشؤون التعليمية بشرق النيل تتفقد مدارس ام دوم

سجل مدير الشؤون التعليمية بمحلية شرق النيل الأستاذ عبدالله ابووائل والأستاذة لبني النعيم محمد عبدالله المساعد الإداري بالشؤون التعليمية زيارة لمدارس ام دوم بقطاع الجريفات وام دوم وكان في استقابالهما لجنة التعليم بام دوم بقيادة الاستاذ صديق محمد علي المدير الاسبق للشؤون التعليمية بمحلية شرق النيل والاستاذ عمر درويش والاستاذ محمد وتفقدوا مدرسة الفكي الطيب ووقفوا علي حضور المعلمين والتلاميذ وخاطبوا التلاميذ مهنئين باستئناف الدراسة بعد توقف طويل واشاد مدير الشؤون التعليمية بادوار القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري في تحرير تراب ولاية الخرطوم وطالب التلاميذ بضرورة التحلي بالروح الوطنية وبذل المزيد من الجهد لتجاوز اثار الحرب وطمأنهم بأن الدراسة ستمضي حتي تتوج بعقد امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة..من جانبها حذرت الأستاذة لبني النعيم التلاميذ من لمس الأجسام الغريبة او اللعب بها كما حذرت من حرق النوايات وقالت إن محافظة كل فرد علي نفسه تبدأ بالابتعاد عن العبث بالإجسام الغريبة ..علي صعيد ذي صلة تواصلت زيارة الشؤون التعليمية بمحلية شرق النيل لمدارس ام دوم لتشمل مدرسة امنة يوسف بنات واشادوا بحجم المجهود المبذول من قبل إدارة المدرسة والمعلمات واعربوا عن سعادتهم بالحضور الكبير من قبل التلاميذ والمعلمين من جانبه رحب رئيس لجنة التعليم بأم دوم الأستاذ صديق محمد علي بوفد الشؤون التعليمية وقال انهم سعداء بتفقدهم للمدارس بالمنطقة واصفا الزيارة بالتاريخية..الجدير بالذكر ان الزيارة شملت سكن المعلمين بمدرسة الفكي الطيب وتفقده ووجه مدير الشؤون التعليمية بضرورة اعادة الوضع بسكن المعلمين الي ما كان عليه قبل الحرب محذرا من اجراء اي تعديلات بالسكن دون موافقة الشؤون التعليمية .

خرطوم نيوز