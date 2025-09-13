سماح أنور: «أبحث دائمًا عن شخصيات جديدة تكسر التكرار وتضيف لمسيرتي»

- 1/2
تحدثت الفنانة سماح أنور عن مشاركتها في مسلسل «80 باكو»، مؤكدة أن العمل كان تجربة مميزة بالنسبة لها، وجذبها بشكل خاص لأنه قدّم لها نوعية أدوار مختلفة عن كل ما اعتادت تقديمه من قبل.
وأضافت سماح أنور أن رغم نجاح العمل، ما زالت تشعر أحيانًا بظلم فني، بسبب محدودية الأدوار التي تُعرض عليها، مشيرة إلى أنها تبحث دائمًا عن شخصيات جديدة تكسر التكرار وتضيف لمسيرتها.
ومسلسل «80 باكو» عُرض في رمضان الماضي 2025، وهو من بطولة الفنانة الشابة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد دنيا سامي، خالد مختار، محمد لطفى، أنعام سالوسة، ومن إخراج كوثر يونس.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
